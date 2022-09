Les tableaux de Notre-Dame, stockés en Essonne, retrouvent une seconde jeunesse

Depuis près d’un an, une cinquantaine de restaurateurs travaille sur la vingtaine de tableaux qui habillait l’église Notre-Dame de Paris, dévastée par un incendie le 15 avril 2019. Ces œuvres sont stockées par une entreprise essonnienne. Mardi 6 septembre, la ministre de la Culture était de passage dans l’entrepôt.

« Finalement, on ne les verra jamais d’aussi près. A Notre-Dame, les œuvres ont de la hauteur… Quelque part, c’est une chance. » Mardi 6 septembre, une myriade d’élus, dont la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, le préfet de l’Essonne, Bertrand Gaume, ou encore l’édile de Bondoufle, Jean Hartz, s’est réunie dans un entrepôt* qui avait des allures de musée. Parce qu’elle a remporté l’appel d’offres, depuis près d’un an, l’entreprise essonnienne Bovis stocke la vingtaine de tableaux qui habillait l’église Notre-Dame avant son incendie du 15 avril 2019.

« On a été appelé le lendemain […] afin de descendre toutes les œuvres qui étaient accrochées et qui étaient, pour la plupart, située dans des endroits assez dangereux, parce qu’il y avait des bouts de bois et la structure qui menaçaient de s’effondrer dessus« , raconte Alexandre Bovis, directeur de Bovis Fine Art. Depuis onze mois, une cinquantaine de restaurateurs se relaie pour leur redonner une seconde jeunesse, avant leur retour dans l’église dont la réouverture est prévue pour 2024. Parmi les œuvres concernées : « Les 13 fameux Mays commandés par la corporation des Orfèvres parisiens entre 1630 et 1707« , fait savoir Laurent Roturier, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France. Une restauration « due au vieillissement naturel des matériaux et non en raison de l’incendie« , précise la DRAC.

Une restauration minutieuse