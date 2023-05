Les villages Action Enfance de l’Essonne comptent sur vos votes

Les internautes sont appelés à voter pour leur mini film préféré d’ici le 12 juin sur la plate-forme d’Action Enfance fait son cinéma.

Les courts-métrages réalisés avec les quinze villages d’enfants de France et quatre écoles de cinéma partenaires sont en ligne sur le site aefaitsoncinema.org !

Chaque année, depuis 2018, la fondation Action Enfance organise une compétition de minis films où les jeunes accueillis incarnent des rôles devant les caméras d’apprentis cinéastes en compagnie d’un ou de deux acteurs professionnels. Parmi les quinze projets audiovisuels en compétition dans cette sixième saison, trois ont été réalisés avec des villages d’enfants et d’adolescents situés en Essonne.

Trois distinctions seront remises le 12 juin prochain à l’occasion de la soirée de projection des quinze vidéos finalistes au cinéma du Grand Rex dans le IIe arrondissement de Paris : le prix du Public, le trophée du Jury et le Coup de coeur. La cérémonie sera retransmise en direct sur la page Facebook d’Action Enfance.

Les trois réalisations à voir sans modération sur YouTube

Les jeunes de Ballancourt-sur-Essonne et Les Vignes (Villabé, Soisy-sur-Seine, Coudray-Montceaux) ont tourné le court-métrage « Hors-ligne » avec la chanteuse et comédienne Louane et des étudiants d’Eicar (Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation). Pour faire monter la barre des 900 votes comptabilisés, c’est par ici.

D’autres enfants du village de Ballancourt-sur-Essonne et de celui de Mennecy Le Phare ont joué dans « Trafic » avec une autre équipe de tournage d’Eicar en compagnie des acteurs Sayyid El Alami (séries « Une si longue nuit », « Oussekine ») et Samir Decazza (films « Le dernier mercenaire », « Ténor »). Le court-métrage a déjà obtenu plus de 770 soutiens, pour faire grimper le total, cliquez ici.

Le village d’enfants et d’adolescents de Villabé a participé à la vidéo « Les voleurs d’avion » avec des élèves de l’Ecole supérieure de réalisation visuelle (Esra) et le comédien, scénariste et réalisateur Edouard Baer (« Astérix et Obélix », « Adieu Paris »). Pour soutenir ce projet qui compte déjà plus de 2.450 votes, il faut cliquer ici.

Les internautes ont la possibilité de voter une fois par jour. Il suffit de remplir les champs nom-prénom-mail et de confirmer le vote via le lien reçu par mail.