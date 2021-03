L’Essonne à nouveau confinée

Lors de la conférence de presse de ce jeudi 18 mars, le premier ministre Jean Castex a annoncé un nouveau confinement pour 4 semaines dans 16 départements métropolitains dont l’Essonne.

Ce nouveau confinement s’appliquera à partir de ce vendredi soir à minuit. Ce confinement s’appliquera tous les jours durant quatre semaines, du lundi au dimanche. S’il sera possible d’aller travailler, le premier ministre invite à télétravailler le plus possible afin de minimiser les contacts.

Durant cette période les écoles resteront ouvertes. Ce sera le cas pleinement pour les écoles maternelles et élémentaires. « Pour les lycées qui sont déjà pour plus des deux tiers, en demi-jauge, ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement« , a précisé Jean Castex.