L’Essonne crée son 1er parcours de sport-nature dans la forêt des Grands-Avaux à Champcueil

Le vendredi 7 mai, la ville de Champcueil et le Département ont inauguré le parcours sportif de la forêt des Grands-Avaux.

Après les grimpeurs et les randonneurs, les adeptes de parcours sportif vont apprécier arpenter le massif forestier de Champcueil. Le secteur du Télégraphe accessible par le parking rue du Rocher du Duc accueille huit nouveaux ateliers d’un nouveau genre : aucun agrès. Les exercices se font directement sur les rochers ou à l’aide des arbres.

Le département de l’Essonne a inauguré le vendredi 7 mai ce nouveau dispositif de sport nature aux côtés d’élus de la commune de Champcueil et des représentants d’associations locales comme les Amis du Rocher et CoSiRoc (comité de défense des sites et rochers d’escalade).

Parcours familial ou sportif