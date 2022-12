L’Essonne en vigilance neige et verglas orange, des axes routiers fermés

Le soir du mardi 13 décembre, la préfecture de l’Essonne a annoncé l’activation du niveau 3 du Plan Neige et Verglas sur l’ensemble de l’Ile-de-France par le préfet de police de Paris. Les autorités ont décidé de fermer par avance la N118 dès le mardi soir.

La vague de froid est bien installée en Ile-de-France. Des pluies verglaçantes et des chutes de neige peuvent perturber les axes routiers et la circulation des trains. La région est placée en vigilance orange neige et verglas par Météo France.

La N118 fermé jusqu’à 22h et la N20 partiellement bloquée

Par arrêté du préfet de police de Paris du mardi 13 décembre, la circulation sur la route nationale 118 (du pont de Sèvres aux Ulis, en passant par la forêt de Meudon et Orsay) est interdite à tous les véhicules du mardi 22 heures au lendemain même heure, soit pour une durée de 24 heures.