L’Essonne menacée par de nouvelles inondations ce vendredi 18 octobre

Le département de l’Essonne a été officiellement retiré de la vigilance Orange pour pluie et inondation. Malgré cette nouvelle, certaines communes sont fortement exposées aux risques d’inondation. La vigilance est absolue pour les communes proches de l’Yvette et de l’Orge.

Les résidents de Bures-sur-Yvette, Villebon-sur-Yvette, Longjumeau, Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, Champlan, Orsay et Chilly-Mazarin, ainsi que ceux des autres communes situées aux alentours, sont invités à rester extrêmement prudents. Bien que la météo semble plus clémente ce vendredi 18 octobre, des crues sont envisagés par les syndicats des rivières de l’Essonne, en particulier près de l’Yvette. Le syndicat de l’Yvette recommande aux habitants proche de l’Yvette et de ses affluents d’être vigilants, de limiter les déplacements et de mettre en sécurité les biens et les personnes.

En plus de l’Yvette, l’Orge en alerte maximale

Des débordements et inondations par ruissellement ont été observés sur la Prédecelle au niveau de Limours et de Briis-sous-Forges) et sont en cours sur la Rémarde et l’Orge à Dourdan. La crue se propage lentement vers l’ava et n’a pas encore atteint la commune de Saint-Chéron. Sur la Rémarde, l’onde a atteint Saint-Maurice-Montcouronne et Breuillet. Sur le secteur de l’Orge aval, les niveaux de l’eau sont hauts mais stables. Cette partie concerne les communes suivantes : Brétigny-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villiers-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon, Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons.

Le Service départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (Sdis 91) invite les internautes essonniens à suivre les bilans de situation mis à jour par la préfecture de l’Essonne. La levée de la vigilance Orange ne signifie pas la fin complète des risques. Des débordements localisés et des accumulations d’eau peuvent survenir dans les prochaines heures voire dans les prochains jours, en raison des bassins et des prairies déjà saturées en eau. Une quinzaine d’interventions par des sapeurs-pompiers sont en cours pour faire face aux débordements.

Des établissements concernés par les fermetures

En raison de la montée du niveau de l’Orge, plusieurs établissements scolaires de l’Essonne seront fermés ce mercredi 18 octobre, sur décision des autorités locales pour garantir la sécurité des élèves et du personnel. Dans la ville de Gif-sur-Yvette, le collège Juliette-Adam reste fermé pour la journée comme annoncé la semaine dernière. L’établissement a subi de nombreux dégâts lors du premier épisode d’inondations. À Dourdan, ce sont les écoles Georges Le Plâtre, Notre Dame et Jeanne d’Arc qui sont concernées par cette mesure de fermeture. A Forges-les-Bains, l’école maternelle de la Fontaine et l’école Le Petit Muce n’accueilleront pas d’élèves ce jour-là.

Décision d’évacuation et fermeture des secteurs inondables

Cette nuit à 3h du matin, face à la montée inquiétante de l’Orge, le maire de Dourdan, Paolo De Carvalho, a pris la décision d’évacuer à titre préventif les secteurs inondables de la commune. La municipalité a interdit l’accès à la rue Régnard, la rue de l’Étang et la rue Jubé de la Pérelle, désormais fermées à la circulation jusqu’à nouvel ordre.

Risques d’intoxication au monoxyde de carbone

Les sapeurs-pompiers interpellent les particuliers sur les systèmes de pompage thermiques : l’utilisation de ces engins dans les caves et les sous-sols est à proscrire dans les espaces confinés, car ils dégagent du monoxyde de carbone, un gaz toxique inodore qui peut entraîner des intoxications graves, voire mortelles, en cas de mauvaise ventilation.

Restez informés et prudents sur la route

Des routes départementales sont fermées pour cause d’inondation : la RD05 aux abords de Chatignonville/Corbreuse, la RD97 près de Forges-les-Bains ainsi que la RD 988 au niveau de Limours/Forges-les-Bains. Jeudi soir, un bus scolaire a basculé sur la route de Brétigny à Leuville-sur-Orge. Le chauffeur s’est engagé sur l’axe inondé et les roues se sont embourbées sur le côté de la voie, ce qui a fait pencher le véhicule vers le fossé. Les 13 enfants présents n’ont pas été blessés.