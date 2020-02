L’Essonne placée en vigilance orange pour vents violents

L’Essonne est placée en vigilance orange ce samedi 29 février de 11h à 19h pour un nouvel épisode de vents violents. C’est cette fois la tempête Jorge qui va traverser le Nord de la France et toucher également l’Essonne.

Météo France souligne la nécessité d’avoir une vigilance particulière «dans la mesure où il survient après un épisode récent ayant pu fragiliser certaines structures ».

« Les vents continuent de se renforcer progressivement en matinée. Au passage de la perturbation, autour de la mi-journée et début d’après-midi, les rafales de sud-ouest atteignent 80 à 100 km/h, voire se situent ponctuellement autour de 110 km/h. Après un fléchissement dans l’après-midi, un nouveau renforcement se produit sous averses marquées (pouvant être orageuses sans exclure un peu de grésil) avec des rafales de 80 à 95 km/h, voire ponctuellement de 100 à 110 km/h », détaille Météo France.

Plusieurs recommandations sont à suivre durant cet épisode venteux :

– Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

– Ne vous promenez pas en forêt.

– En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

– N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

– Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

– Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.