L’Essonne rouvre des centres de vaccination

Avec 78% des lits de réanimation occupés par des personnes atteintes de la Covid-19 le 3 janvier en Essonne, la pression reste très forte sur le système hospitalier et les soignants. Alors que la stratégie de la France reste de donner la priorité à la vaccination, l’Essonne va voir la réouverture dans les jours qui viennent de plusieurs centres de vaccination.

Ainsi, ce mercredi 5 janvier, un premier centre de vaccination va rouvrir ses portes dans la commune de Mennecy. Situé 14 avenue Darblay, dans les salles municipales Gilberte Martin et Jean-Claude Vollant, le centre de vaccination ouvrira ses portes mercredi 5 janvier à partir de 14h.

Deux lignes de vaccination à Mennecy ce 5 janvier

uniquement sur rendez-vous, tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 22h et, dès que possible, le samedi en journée. Il accueillera deux lignes de vaccination permettant d’administrer des doses de vaccin Pfizer ou Moderna selon les recommandations de l’Agence Régionale de Santé (Pfizer pour les moins de 30 ans, Moderna pour les plus de 30 ans). Il fonctionnera, tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 22h et, dès que possible, le samedi en journée. La prise de rendez-vous est d’ores et déjà ouverte sur Doctolib

« Il est plus que jamais de notre responsabilité individuelle et collective d’encourager la vaccination, tout en continuant de veiller au respect des gestes barrières, afin de limiter la propagation du virus et protéger, autant que possible, notre santé et celle de nos proches », explique Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy et vice-président de la Région Ile-de-France.

Ouverture de 4 autres centres d’ici la mi-janvier