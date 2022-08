L’histoire de 26, la mascotte des Aunettes

26 est un chat suivi par plus de 53 000 personnes sur Tik Tok. Son compte a été créé par Mitra, un jeune des Aunettes (Evry-Courcouronnes), quartier dont elle est devenue la mascotte.

« On connaît tous ses coins : l’escalier, le coiffeur où elle se pose près du ventilateur, le garage ou la cour. » Sami, 26 ans, habite les Aunettes à Evry-Courcouronnes. Mercredi 3 août, il était à la recherche de la mascotte du quartier, un chat errant qui les a adoptés, lui et son groupe d’amis, et dont ils prennent soin depuis près d’un an. Mais le thermomètre avoisinant les 35 degrés, celui qu’on traite ici « comme un gars du quartier« , était introuvable.

L’histoire avec 26 – c’est ainsi qu’ils l’ont appelée, parce que la femelle traîne toujours près du bâtiment 26 – a commencé il y a un an. « D’habitude les chats fuient, mais elle se posait avec nous« , se souvient Sami. 26 était encore un bébé, et Mitra, autre jeune du quartier, a décidé de lui créer un compte Tik Tok. « Je sais que les animaux ça fonctionne bien sur les réseaux« . Près de trois mois après sa création, le compte est suivi par plus de 53 000 personnes. Ce qui fait son succès : le caractère insolite du statut de mascotte mais aussi le comportement surprenant que 26 peut avoir envers les autres animaux, notamment les chiens. « Elle les déteste et les course« , détaille Mitra. D’où son surnom « le chat le plus gangsta d’Europe ». Un abonné serait même venu de Toulouse pour la voir. « Il avait des tatouages de chats« , raconte Sami.

« Elle aime beaucoup les tenders de poulet, mais sans la chapelure »