Ligne C : pas d’arrêt à Saint-Michel Notre-Dame jusqu’en décembre

Dans le cadre de son chantier de modernisation, la gare n’est plus desservie depuis le lundi 21 août.

La gare Saint-Michel NotreDame est un nœud essentiel de l’intermodalité pour les Essonniens qui empruntent la ligne C du RER. Arrivés à la station, les usagers des transports en commun peuvent accéder à la ligne B du RER ou aux lignes 4 et 10 du métro. Mais jusqu’à la fin de l’année, il va falloir changer ses habitudes.

Les travaux dans la gare qui ont commencé au mois de mars dernier vont entrer dans une nouvelle phase. Celle-ci nécessite l’arrêt de la desserte de la station. Autrement dit, les trains ne marqueront plus l’arrêt à Saint-Michel Notre-Dame et passeront donc directement de Paris-Austerlitz à Musée d’Orsay.

« Les nouveaux aménagements prévus visent à améliorer le confort des usagers grâce à l’apport de lumière naturelle, et à la restructuration des espaces voyageurs. Ils vont également faciliter les déplacements en gare avec la création de deux escaliers mécaniques, la mise en conformité des cheminements. Enfin, le site sera sécurisé grâce au renouvellement des installations électriques et la création de dispositifs anti-crues », explique SNCF Gares et Connexion.

La partie RATP desservie par le RER B et les correspondances vers les métros 4 et 10 restent ouvertes. Les usagers habituels de la gare devront donc utiliser des itinéraires alternatifs jusqu’à la fin de l’année, ce qui va, forcément, rallonger leur temps de parcours.