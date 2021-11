Locupali, une association qui fait sortir nos aînés hors des sentiers battus

Actuellement forte de 190 membres, l’association originaire de Limours aimerait prendre de l’ampleur avec des adhérents en provenance de tout le département.

« Le programme que nous vous proposons comprend : la visite guidée d’Airbus […] du musée Aéroscopia […] et des ailes anciennes », peut-on lire sur leur site Internet. Cette escapade originale à Toulouse, prévue sur une journée, c’est en quelques sortes le bijou de Jean-Claude Beauvent.

Ancien ingénieur dans l’industrie, cela fait maintenant cinq ans qu’il a rejoint les bénévoles de Locupali, une association qui a pour but de proposer aux retraités du Pays de Limours des sorties culturelles, tout en générant du lien social. Créée en 2007, l’association compte désormais près de 190 membres, à qui il est proposé chaque mois deux sorties culturelles, ainsi que deux spectacles et plus rarement des escapades en France ou a l’étranger, autant que faire se peut. « On peut par exemple organiser une sortie pour aller voir une comédie au théâtre ou encore une journée exceptionnelle à Paris avec la découverte de la nouvelle Samaritaine style Art déco, un déjeuner sous les verrières du grand magasin […], la visite d’une des plus grandes galeries couvertes de Paris (Véro-Dodat) en terminant par les illuminations de Noël », détaille Danielle Doppler, présidente.

Recherche d’adhérents