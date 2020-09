Longjumeau : Une maternité à l’écoute des futures mamans

La clinique privée de l’Yvette propose de nombreux services pour offrir un parcours de santé complet et personnalisé aux femmes enceintes.

Continuer de se développer tout en restant une structure de proximité, tel est l’objectif de la maternité de la clinique de l’Yvette, située sur la commune de Longjumeau. Installée dans ses nouveaux locaux depuis 2007, la structure de niveau 1 offre une prise en charge complète et personnalisée aux futures mamans. Suivies dès le début de leur grossesse, qu’elle soit physiologique ou pathologique, les femmes enceintes peuvent compter sur une équipe de sages-femmes et de médecins gynécologues-obstétriciens. « Lorsqu’une maman nous contacte, nous organisons rapidement un rendez-vous avec notre cadre sage-femme, qui lui présentera son parcours au sein de la maternité : les rendez-vous obligatoires, les ateliers de préparation et une visite des chambres. C’est important d’être à leur écoute et de répondre à la moindre de leur interrogation », précise Sébastien Nony, le directeur.

Afin d’accompagner davantage les futures mamans, la maternité de la clinique de l’Yvette va prochainement mettre en place de petites attentions… Deux box seront offertes gratuitement aux femmes enceinte : l’une pour la période de grossesse et la seconde au moment de la naissance (celle-ci sera d’ailleurs personnalisée si la maman décide ou non d’allaiter son enfant). « Nous avons sélectionné uniquement des produits bio et éco-responsables tels qu’une huile d’olive, des coussinets d’allaitement ou un biberon, des sachets senteur, des échantillons de lessives, des barres de céréales ou encore des couches fabriquées en France de la marque Les petits culottés », poursuit Marion Hazart, cadre sage-femme en charge du projet. Ainsi, depuis le 1er septembre, un partenariat a été mis en place avec cette marque pour proposer aux patientes un service couches à prix coûtant. Les patientes n’ont plus besoin d’apporter leurs couches en maternité et bénéficient d’une couche éco-responsable, à un tarif très intéressant.