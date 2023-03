Louer des outils de bricolage gratuitement, c’est possible avec la bricothèque

Une bricothèque a ouvert ses portes, vendredi 10 mars, à la Maison du coin. Elle permet de louer des outils de bricolage pendant quinze jours.

Katia, 54 ans, emménage à Brunoy. Pour installer ses étagères ainsi que ses tableaux, elle était à la recherche d’une perceuse à percussion, d’une règle à niveau, de chevilles, de vis et de forets. Plutôt que d’acheter ces outils, Katia les loue auprès d’une bricothèque, un espace qui met à disposition du matériel de bricolage. Depuis vendredi 10 mars, la Maison du coin (15-17 rue Montmartel à Brunoy), gérée par l’association Habitat & humanisme, qui a notamment pour mission de loger et accompagner les personnes en difficultés, en accueille une version. La cinquantaine d’outils mise à disposition est issue de dons, réalisés par des entreprises de bricolage auprès de l’association.

Les emprunts conditionnés à un chèque de caution

La bricothèque sera ouverte un vendredi sur deux, de 17h à 20h. Le vendredi 24 mars, vous pourrez faire la connaissance des deux bénévoles, passionnés de bricolage, qui animent ces permanences. Il s’agit d’Olivier Pitra et de Pierre Chabanon, tous les deux âgés de 75 ans. « On a tout, sauf les outils de maçonnerie et de jardinerie, par manque de place« , précise Pierre. Si la location est gratuite, notez que le matériel vous sera remis contre un chèque de caution. « Il peut aller de 5 à 250 €, comme pour la perceuse à colonne. » L’emprunt est enregistré pour quinze jours puisqu’il suit le rythme des permanences. Mais si les bénévoles venaient à se multiplier, il y aurait plus de rendez-vous. La bricothèque cherche justement à en recruter. « Il faut qu’il soient souriants, aimables, compétents et disponibles« , fait savoir Olivier. Notez que pour emprunter, il ne faut ni adhérer à l’association ni être de Brunoy.