Lumière sur la macle d’Angervilliers

A l’occasion de la 34ème bourse aux minéraux de Dourdan, de nombreuses espèces seront exposées, dont les gypses d’Angervilliers. L’occasion de revenir sur ce minéral sur lequel pouvaient tomber les ouvriers de la carrière.

« On descendait au ras du ruisseau (…) Avec des aiguilles, on piquait l’argile noire légèrement bleu nuit. Dès qu’on touchait quelque chose de dur, on dégageait à l’aide de grandes lames d’amortisseurs de voiture, que l’on avait affûtée en bout et délicatement on enlevait la terre glaise jusqu’aux cristaux. On laissait l’efflorescence de gypse dans sa gangue de terre et on déposait directement dans la cagette. » Ce récit est celui de Serge Barlan, un passionné de géologie qui est passé par la carrière d’Angervilliers.

Ce week-end, les amoureux des minéraux se retrouveront pour la 34ème bourse des minéraux de Dourdan, où seront justement mis à l’honneur les gypses. Si vous n’êtes pas collectionneur, il est possible que ce terme ne vous dise rien, mais ce n’est rien d’autre qu’une espèce minérale. « Du temps de l’exploitation des carrières d’Angervilliers et de l’Alouetterie…