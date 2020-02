L’Yerres a quitté son lit

Ce mercredi 5 février, et depuis quelques jours, en amont et en aval du pont situé au Moulin de Varennes-Jarcy, la route est fermée à la circulation. Suite aux fortes précipitations des dernières 72 heures, la rivière serpentant dans le Val d’Yerres a débordé. La rue du Moulin de Jarcy, sur la commune de Quincy-sous-Sénart est interdite aux véhicules au niveau de l’hôpital privé Claude-Galien. Sur la rive droite, la rue Boiëldieu est sous l’eau, inaccessible aux riverains depuis le centre équestre du village de Varennes-Jarcy. Les prés autour du Moulin sont inondés aussi, isolant les habitants des lieux. Le Syage, syndicats intercommunaux de la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres, suit de près ses caprices de la météo.

De part et d’autre du Vieux point à Boussy-Saint-Antoine, le lavoir et le parc de la résidence des Thibaudières, en rive gauche, sont également inondés et privent les Buxaciens d’une partie de leur écrin de verdure.

Philippe Lalance