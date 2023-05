Maman Blues à l’écoute des mères en détresse en Essonne

L’association Maman Blues accompagne les femmes démunies face aux bouleversements liées à la maternité. Une antenne locale existe dans le département de l’Essonne.

Maman Blues a donné naissance a une communauté d’entraide dans les quatre coins de la France. L’association soutient les mères qui se sentent en souffrance depuis qu’elles sont enceintes, ou bien après la naissance de leur enfant. Le collectif prête des oreilles

attentives, des épaules de confiance et oriente vers des professionnels sensibilisés aux difficultés maternelles.

L’accompagnement ne se substitue pas à un suivi médical. Il s’agit d’un soutien émotionnel gratuit et accessible sur le long terme. « Depuis que je suis enceinte, je me sens perdue », « je ne dors plus, je suis épuisée », « on va penser que je suis folle, j’ai honte »… Ces pensées sont taboues, silencieuses, tues auprès des proches et des professionnels qui suivent la santé du bébé.

Selon la dernière enquête nationale périnatale, menée en 2021 auprès de 12723 femmes, 16,7% des femmes ont souffert de dépression post-partum. Elles ont du mal à vivre la maternité avec sérénité et cela dure des semaines, voire des mois après la naissance. Elles ont besoin de se sentir soutenues et de voir leur détresse reconnue.

En Essonne, Clémentine Hegele a pris en main l’antenne locale. Doula de profession, elle accompagne les parents dans les temps forts de la famille. « Intégrer Maman Blues est venu comme une évidence, j’avais besoin d’être dans la relation d’aide, d’offrir le soutien que j’aurais aimé avoir lors de la naissance de mes enfants pour surmonter des difficultés maternelles », confie la mère de trois enfants.

Maman Blues, c’est avant tout un forum en ligne « très intense et pertinent », souligne la bénévole ainsi que des rencontres en présentiel pour se motiver à sortir de chez soi et rencontrer d’autres mamans. Chaque antenne met au point un carnet d’adresses des professionnels de santé locaux qui sont sensibilisés aux difficultés maternelles : baby-blues, dépression post-partum, psychose puerpérale, effondrement maternel, etc.

Maman Blues a apporté son regard sur l’application mobile « 1000 premiers jours ». Elle donne accès à un guide pratique des choses à penser jusqu’aux 24 mois de l’enfant.

• Référente en Essonne :

Clémentine Hegele

[email protected]