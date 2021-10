Marcoussis : La plus grande ferme solaire d’Ile-de-France a été inaugurée

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, s’est rendue en Essonne le lundi 4 octobre pour découvrir l’installation et prôner le développement des énergies renouvelables. Découvrez le sujet à la Une de votre journal de demain, jeudi 7 octobre.

Le soleil brillait, lundi 4 octobre, sur les quelques 50 000 panneaux photovoltaïques de la ferme solaire de Marcoussis. Implantée sur une ancienne friche, où les remblais de la ligne à grande vitesse ont été enterrés, l’installation s’étend sur 46 hectares entre l’autoroute A10 et la N118. Mise en exploitation durant le mois de septembre, la plus grande ferme solaire d’Ile-de-France a officiellement été inaugurée en présence de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, des députés essonniens, du sous-préfet de Palaiseau, de Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, et d’Olivier Thomas, maire de Marcoussis. Tous ont pu découvrir l’étendue du site lors d’une visite en navette électrique. « Vous voyez les enfants, l’électricité produite par les panneaux est envoyée dans des transformateurs comme celui-ci. Elle est ensuite injectée dans le circuit de distribution habituel », a commenté la ministre en présence des jeunes du Conseil municipal des enfants de Marcoussis, venus découper le traditionnel ruban.

En effet, la ferme solaire va permettre d’éviter de produire 22 000 tonnes de CO2 par an. « Car la meilleure énergie est celle qu’on ne produit pas !, s’est exclamée Barbara Pompili lors des discours. C’est un projet exemplaire, qui prouve qu’avec de la détermination et l’envie collective, on peut développer les énergies renouvelables et lutter contre le changement climatique. Ces énergies ne sont plus une option, elles sont essentielles pour les générations futures et respecter les engagements pris lors des Accords de Paris. Aujourd’hui encore, deux-tiers des énergies consommées en France sont issues des énergies fossiles. Les fermes solaires comme celle-ci démontre une véritable révolution industrielle pour mettre en œuvre la transition énergétique. » Selon la ministre, ce genre de projets devrait prochainement fortement se déployer sur le territoire, tout comme la fabrication de tuiles photovoltaïques fabriquées dans l’Hexagone, à Châtellerault.