Masques : à Viry, une nouvelle règlementation aux abords des écoles

Mardi 25 août, le maire Jean-Marie Vilain a pris un arrêté rendant le port du masque obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, collèges et lycées.

Dans moins d’une semaine, les enfants reprendront le chemin de l’école. La rentrée scolaire, qui mobilise parents comme enfants, va créer des rassemblements réunissant de nombreuses personnes. Hier, mardi 25 août, la mairie de Viry-Châtillon prenait un arrêté rendant le port du masque obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, collèges et lycées. L’article premier de l’arrêté précise que la mesure s’applique « 15 minutes avant et après l’ouverture et 15 minutes avant et après la fermeture de ces établissements« .

« En effet, les regroupements de fait aux abords de ces lieux ne permettent pas toujours de respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque personne. Soucieux de veiller au strict respect des gestes barrières, Jean-Marie Vilain a préféré appliquer le principe de précaution et rendre le masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans« , a communiqué la mairie. Pour rappel, la propagation du Coronavirus est toujours à la hausse, avec un taux de positivité de 4 % en Essonne (enregistré à la mi-août).

135 euros d’amende