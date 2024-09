MMA – Oualy Tandia : « Ce week-end, j’enterre la carrière de Mahedine »

Le Corbeillois Oualy Tandia va défendre sa ceinture des poids moyens (-84 kg) contre Mahedine Bouafia en « main event » du PEF 5, ce samedi au Casino Barrière de Lille (à partir de 18h).

Onze heures vingt-sept, mercredi 18 septembre. Oualy Tandia fait son arrivée, tout sourire, dans les locaux flambant neufs de l’US Métro Bizot (Paris 12e). Après un petit bain de foule, le Corbeillois se prépare pour son entraînement. Avec deux combats programmés en une semaine, le tout récent vainqueur de la ceinture des poids moyens du HFC a dû alléger sa charge de travail. Demain, il remontera dans l’octogone pour défendre une autre de ses ceintures. Pour l’occasion, Le Républicain de l’Essonne s’est glissé dans l’ombre de la « terreur des Tarterêts » pour assister aux derniers réglages avant un affrontement attendu de pied ferme.

Oualy Tandia travaille sa boxe anglaise avec Milan Prat. ©Jérémy Andrieux

« Mets plutôt ta garde comme ça. Voilà, là c’est bien, il ne pourra pas te toucher. » Face à Oualy Tandia, dans la grande salle d’échauffement, le boxeur professionnel Milan Prat prodigue ses précieux conseils de boxe anglaise au combattant de MMA. Après une vingtaine de minutes de « striking » (ndlr : combat debout), le Corbeillois traverse le bâtiment. Direction l’octogone pour un « sparing ». Dans la cage, il succède à Taylor Lapilus, combattant professionnel, présent sur la carte de l’UFC Paris samedi prochain. C’est sous ses yeux, ainsi que ceux de Morgan Charrière, Nora Cornolle (tous deux également sur la carte de l’UFC Paris) ou encore Ibrahima Mané (PFL) que Oualy Tandia multiplie les rounds d’entraînement.

Sous les encouragements et les conseils de Johnny Frachey, son coach à l’US Métro Bizot, enchaîne sans répit les phases de combat debout et de lutte au sol. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle. Samedi soir, au Casino Barrière de Lille, Oualy Tandia devra en effet se mesurer à Mahedine Bouafia. Un combattant invaincu (4v) mais inexpérimenté. Cerise sur le gâteau : les deux hommes se détestent notoirement. « On va lui remettre les pendules à l’heure, sourit le combattant essonnien à sa sortie de l’entraînement. Je pense que Mahedine n’a pas les valeurs du sport. C’est quelqu’un qui manque de respect et qui met la charrue avant les bœufs. Malheureusement pour lui, il ne sait pas dans quoi il s’est fourré ! »

Par ailleurs détenteur de la ceinture européenne des mi-moyens (-77 kg) du Cage Warriors Academy et celle des poids mi-lourds (-93 kg) de l’AEF, le Corbeillois promet l’enfer à son futur adversaire. « Je vais lui faire découvrir le MMA ce week-end. Il se rendra compte de son erreur. La médiatisation, elle a un coût et il va en payer le prix cher. Il va aller se cacher sur une île. On n’entendra plus parler de lui. Ce week-end, j’enterre la carrière de Mahedine. »

Le ton est donné du côté de Oualy Tandia, qui arrive avec le plein de confiance après avoir ajouté une ligne de plus à son palmarès. Samedi dernier, le combattant des Tarterêts a en effet remporté la ceinture des moyens (-84 kg) du HFC au casino de Bâle (Suisse). Vainqueur par arrêt de l’arbitre à la première reprise, Oualy Tandia n’a laissé aucune chance à Elton Da Rocha (4v, 3d). « Il y a un an et demi, je lui ai donné une victoire facilement. Je voulais ma revanche et lui montrer que j’étais au-dessus de lui. »

Numéro 1 européen de la catégorie des poids moyens, Oualy Tandia (22 ans) continue donc d’écrire son histoire chez les amateurs. À l’aube d’une carrière professionnelle qu’il devrait entamer en 2025, le combattant de l’US Métro Bizot et du Team Zodiac 91 a encore quelques petits contentieux à régler. A commencer donc par le PEF 5, ce samedi. « Oualy est tout le temps en top forme. C’est une machine, lance son coach Johnny Frachey. Techniquement et tactiquement il est bien. Il n’a pas de blessure ». Pour le combattant essonnien, tous les feux sont au vert.

Jérémy Andrieux