« Nature et notes de peinture », une expo de photos à prix mini à Ballancourt-sur-Essonne

Jusqu’au 26 février, les photographies de Bruno Grelet sont exposées à la médiathèque et à l’espace Daniel-Salvi.

Dans les photographies du photographe amateur Bruno Grelet, les spectateurs peuvent sentir la passion, la patience et la maîtrise de la prise de vue animalière.

L’artiste, exposé du 4 au 26 février, réfléchit à son image au moment de la prise de vue. Il prend soin de se positionner selon la lumière dans un angle bien précis pour capturer la fleur ou l’animal avec une netteté remarquable tout en s’amusant avec la profondeur de champ de l’arrière-plan.

Lors du vernissage du 4 février, Bruno Grelet a dévoilé ses secrets de prise de vue pour chaque image présentée à la médiathèque, comme l’orchidée sauvage surexposée ou le canard en vol.

Le public peut admirer des petits formats aux horaires d’ouverture de la médiathèque et des grands formats à l’espace Daniel-Salvi. Les images sont en vente entre 15 et 120 euros selon la taille, ce qui permet aux petites bourses d’avoir une photographie de qualité et encadrée chez soi.

• Contacts de Bruno Grelet : 06.99.19.40.75 / [email protected]