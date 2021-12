Noël en Laponie : l’association Carlesimo réalise le rêve de 42 enfants malades

Du 10 au 13 décembre, une quarantaine d’enfants malades a posé ses valises en Laponie. Ce voyage en terre finlandaise est le huitième organisé par l’association Louis-Carlesimo qui fêtait cette année ses 40 ans.

Découverte des cuisines de l’Elysée, voyage à bord d’un petit avion de tourisme ou encore d’un voilier avec des marins urgentistes, baignade avec les dauphins… La liste des actions menées par l’association Louis-Carlesimo à destination des enfants malades est encore longue. « Il voit de plus en plus grand, rien ne l’arrête« , commente Bruno Empereur, ancien directeur du Carrefour Athis-Mons, qui collecte pour l’association jusqu’à 55 000 € par an depuis 2014. Chaque personne qui a croisé la route d’Honoré Carlesimo, président fondateur de l’association nommée après le décès de son frère Louis en juin 1981, est séduite. Du 10 au 13 décembre, l’Athégien, ancien employé de l’aéroport d’Orly, a emmené 42 enfants malades rendre visite au père Noël, chez lui, en Laponie finlandaise.

Les enfants, âgés de 6 à 13 ans, sont hospitalisés dans les établissements du Kremlin-Bicêtre, l’institut Gustave-Roussy, ainsi que les centres hospitaliers de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Ils souffrent de leucémie, cancer ou ont subi des greffes. L’association les aide à combattre la maladie par le divertissement, en réalisant leurs rêves. Pendant quatre jours, ces enfants (accompagnés de leurs infirmières) ont pu mettre de côté leur vie médicale et saisir la chance qu’ont choisi de leur accorder leurs médecins.

Maëva Coucke, marraine de l’association

La magie a commencé dès l’aéroport, puisque la compagnie Transavia leur avait gracieusement réservé un avion décoré aux couleurs de Noël. Une fois sur place, à la température locale qui était de -6°C , les petits elfes ont pu jouer avec la neige et découvrir les jeux lapons. Rencontres avec les rennes, balades à traîneaux, remise de lettres au Père Noël dan son village de Kakslauttanen, spectacle de clowns, échange avec Maëva Coucke (miss France 2018 qui est marraine de l’association cette année)… C’est la tête pleine de beaux souvenirs, et les bagages pleins de cadeaux, qu’ils regagnent Paris.

Cette année, l’association soufflait ses 40 bougies. Bilan : 1 000 événements organisés et 20 000 enfants sortis des hôpitaux.