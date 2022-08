Nouvelles aides pour l’achat d’un vélo : comment faire la demande ?

Depuis le 15 août, de nouvelles subventions sont proposées aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises pour acquérir un nouveau vélo. Ici, l’article porte sur les particuliers.

Il est possible jusqu’au 31 décembre 2022 d’obtenir une aide financière pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE), adapté et classique sous certaines conditions. Sont bénéficiaires les personnes physiques majeures et domiciliées en France avec un revenu fiscal de référence d’un montant maximal de 13 489 euros et les personnes en situation de handicap muni d’un justificatif.