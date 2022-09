Objectif à Boutigny-sur-Essonne : égayer la vie de habitants avec des fleurs

La commune veut embellir chaque coin de rue grâce à la magie de la nature.

Boutigny-sur-Essonne n’est pas loin de l’obtention de la quatrième fleur au label Villes et villages fleuris. Elle fait partie des dix villes de l’Essonne avec trois fleurs. Le maire-adjoint chargé de la Culture, de la Démocratie locale et des Paysages, Matthieu Delcambre, met un point d’honneur à fleurir le village et améliorer le cadre de vie de ses habitants. Le budget alloué à la commune pour le fleurissement représente 18.500-22.500 euros.

Pour l’élu, « l’aménagement paysager et le fleurissement, c’est comme de la haute couture ». A l’entrée, côté Vayres-sur-Essonne, les résidents et les passants sont accueillis avec le pont fleuri de fleurs variées : pétunias, des cosmos chocolat et des surfinias bubblegum. « Aucun hameau n’est oublié, il y a des paysages fleuris partout, précise l’élu. Entre deux bourgs, il faut que l’on sache que nous sommes à Boutigny. »

La commune a la chance d’avoir sur son territoire des paysages divers : les bords de la rivière Essonne, la forêt de Fontainebleau, la Platière, le marais de Jarcy, le tissu urbain typique du Gâtinais français et de grandes plaines agricoles dignes de la Beauce. Elle est composée à 9,9 % d’espaces urbanisés, le reste concerne les milieux agricoles et forestiers.

Vers un fleurissement plus moderne