Omnisports : Fin de saison pour le basket et le volley

Les Fédérations françaises de basket-ball (FFBB) et de volley-ball (FFVB) ont décidé l’arrêt de la saison 2020/2021. Les montées et descentes de ces championnats sont gelées.

Après les arrêts des championnats amateurs de hockey sur glace, de rugby ou encore de handball, c’est au tour du basket-ball et du volley-ball d’arrêter leurs saisons. Après avoir déjà décrété des saisons blanches l’an passé, il n’y aura donc pas encore de montées ni de descentes pour cette édition 2020/2021. Ce qui veut dire que les basketteurs de l’ES Massy et de l’Alerte Juvisy restent en Nationale 2. Tout comme les équipes féminines de volley-ball des Portes de l’Essonne et du CVB Milly-la-Forêt retrouveront les joutes de la Nationale 3 l’an prochain.

Plusieurs plans de relance

Par un communiqué, la Fédération française de basket-ball a annoncé que « face à cette situation exceptionnelle », « la FFBB, ses Ligues et ses Comités ont unanimement décidé de mettre en place un plan massif d’aides de 12 millions d’euros à destination directe des clubs ». Il en est de même pour la Fédération française de volley-ball qui va mettre en œuvre un plan de relance de 3,3 millions d’euros qu’elle financera avec l’aide de l’Agence nationale du sport.