Omnisports : Le casse-tête des clubs pour jouer

L’Etat d’urgence sanitaire décrété par le Premier ministre Jean Castex sur l’ensemble du territoire national à partir du vendredi 16 octobre à minuit avec la mise en place d’un couvre-feu de 21h à 6h en Ile-de-France notamment pour au moins quatre semaines impacte fortement l’organisation des compétitions sportives dans le département.

Jouera ? Jouera pas ? Depuis mercredi soir et l’annonce par le président de la République, Emmanuel Macron, de la mise en place dès ce samedi d’un couvre-feu de 21h à 6h en Ile-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse pour ralentir la propagation de l’épidémie de Covid-19, les clubs sportifs situés dans ces régions tentent de s’organiser pour pouvoir disputer leur match qui était prévu ce week-end. Si beaucoup n’ont pas pu éviter le report, d’autres ont en revanche pu maintenir leur rencontre.

C’est notamment le cas des clubs de football du département de l’Essonne dont la plupart des rencontres étaient programmées l’après-midi. Les féminines du FC Fleury 91, qui bénéficient en plus du statut professionnel, accueilleront bien ce samedi (14h30) leurs homologues du Paris FC pour un derby francilien très attendu. En ce week-end de Coupe de France, les six derniers représentants essonniens engagés au 5e tour (Fleury, Sainte-Geneviève, Les Ulis, Linas/Montlhéry, Courcouronnes, Paray, Massy) pourront jouer ce dimanche.

Pour le rugby, la rencontre d’Elite 1 féminine entre le RC Chilly-Mazarin et Lyon, prévue ce dimanche à 15h a été maintenue. Venant en train, les Lyonnaises bénéficient d’une dérogation grâce à leur billet. En revanche, les joueurs du CA Orsay RC (Fédérale 2), qui vont faire le déplacement jusqu’au Rheu (Ille-et-Vilaine) dimanche en autocar, ont dû avancer la rencontre d’une heure (coup d’envoi à 14h) pour pouvoir être de retour chez eux avant 21h.

Le match de l’US Ris-Orangis (Fédérale 2) à Bourges devait lui aussi débuter à 14h mais il n’aura finalement pas lieu, plusieurs joueurs de l’équipe du Cher ayant été testés positifs à la Covid-19. Même cause, même conséquence pour le RC Massy-Essonne (Nationale) qui, à la suite des tests PCR réalisés cette semaine, dénombre plus de cinq cas positifs, obligeant le report du match prévu samedi soir à Bourgoin-Jallieu (Isère).

Des matchs avancés mais finalement reportés