Omnisports : Votez pour la 13e édition des trophées du Républicain de l’Essonne

Après une parenthèse de deux ans liée à la crise sanitaire, Le Républicain de l’Essonne vous propose à nouveau d’élire les sportifs qui ont marqué l’année. Vous aurez le choix parmi vingt-trois nommés dans trois catégories (meilleur sportif, meilleur espoir, meilleure équipe).

Pour rappel, les lauréats 2019 étaient le triathlète Vincent Luis, le karatéka Kilian Cizo et l’équipe de water-polo de Corbeil-Essonnes. Qui leur succèdera cette année ?

Il seront dix pour le titre de « meilleur sportif », dont sept petits nouveaux (les athlètes Victoria Josse et Yanis Meziane, les boxeurs Nina Bergandi et Anderson Prestot, le duathlète Krilan Le Bihan, la nageuse Alexa Reyna et le pilote Victor Martins) qui auront fort à faire avec les judokates Shirine Boukli et Léa Fontaine et l’athlète Pascal Martinot-Lagarde, déjà sacré en 2018.

Dans la catégorie « meilleure équipe », le Rugby club Massy-Essonne peut décrocher un quatrième trophée, ce qui serait un record, alors que les Phénix de Ris-Orangis rêvent d’un premier sacre. A vous désormais de voter pour défendre les chances de vos favoris. Les noms des vainqueurs seront dévoilés dans notre édition du 12 janvier 2023. Vous pouvez voter jusqu’au dimanche 8 janvier 2023 minuit.

Pour voter, cliquez sur le lien ci dessous :