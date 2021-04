Opération Essonne verte, Essonne propre à Mennecy avec l’ASEC91

Le chemin de l’Aqueduc de la Vanne et du Loing a été nettoyé par un groupe intergénérationnel de volontaires.

L’union fait la force. L’association de sauvegarde de l’espace Champoreux (ASEC91) a réuni des volontaires de la maison d’accueil spécialisée (MAS) l’Alter-Ego et du foyer Le Phare d’Action-Enfance pour collecter les déchets sauvages sur le chemin de l’Aqueduc.

Dans le cadre de l’opération “Essonne verte, Essonne propre”, l’ASEC91 organise tous les ans ce chantier de nettoyage de cet espace vert à l’arrière du McDonald’s de la zone d’activités commerciales de Montvrain.

Cette année, il s’est déroulé sous un beau soleil. Trois adultes atteints d’autisme de la MAS d’Alter-Ego accompagnés par deux éducatrices et six jeunes du foyer Le Phare épaulé par un éducateur ont enfilé des gants et récolté les déchets à l’aide d’une pince pour les mettre dans de grands sacs. Tout l’équipement a été fourni par le Département de l’Essonne dont la benne pour récolter les déchets collectés.

Tous les ans, il faut recommencer…

« 90% de ce que l’on trouve sont des emballages de fast-food », soupire Eliane, membre de l’ASEC91. Anola et Léah, domiciliées au Phare, confirment. Leur sac est rempli de sachets, gobelets et boîtes de burgers. « L’avantage, c’est que maintenant, les emballages sont en bois, ils peuvent se dégrader en pleine nature », souligne Hélène, adhérente de l’association.

Le groupe a également trouvé des bouteilles en verre, une étagère de frigidaire et des planches de parquet stratifié. « On relève moins de déchets que les autres années, on peut espérer (…)