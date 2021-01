Où se faire vacciner et comment s’inscrire en Essonne

Dès la semaine prochaine, 13 centres de vaccination contre la Covid-19 seront ouverts en Essonne. 3 autres ouvriront leurs portes le lundi 25 janvier.

Ils sont pour l’instant réservés aux personnes âgées de plus de 75 ans ou aux personnes quel que soit leur âge, présentant une des pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie a annoncé jeudi 14 janvier le Premier ministre.

Voici ci-dessous la liste des centres de vaccination et les modalités d’inscription :

D’autres centres devraient ouvrir afin de renforcer le maillage territorial. Enfin, pour les communes les plus rurales au Sud du département, des unités mobiles de vaccination devraient être déployées, passant quelques jours dans une commune avant de se rendre dans une autre afin que les Essonniens puissent avoir un centre de vaccination le plus près possible de leur domicile.

Il est d’ores et déjà confirmé que la commune de Milly-la-Forêt devrait accueillir cette unité mobile prochainement.