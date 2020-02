Paray-Vieille-Poste : La permanence de Pascal Picard a été vandalisée

Triste découverte pour les membres de la liste « Demain pour Paray » ce mercredi 5 février au matin : la permanence du candidat aux élections municipale, Pascal Picard, a été vandalisée dans la nuit. En effet, la devanture de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier et les affiches ont été taguées. « Ce local, lieu d’échange et de dialogue avec les Paraysiennes et les Paraysiens est aussi un symbole de la démocratie républicaine. Cette tentative d’intimidation est le signe que le travail de proximité mené collectivement depuis plusieurs mois auprès des habitants de Paray, inquiète et dérange. Cet acte de vandalisme ternit l’image de notre ville », fait savoir Pascal Picard dans un communiqué de presse.

Une plainte a été déposée.