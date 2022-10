Pénurie de carburant : l’inquiétude des entreprises et des commerces essonniennes

La pénurie de carburant dont souffre le département comme une grande partie du pays a des conséquences qui va bien au-delà des difficultés de transports. La Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne (CCI91), pointe du doigt « les désorganisations et les conséquences que cette pénurie engendre pour les entreprises essonniennes et franciliennes, tout secteurs confondus ».

Les retards de livraison, les pénalités, le manque de personnel, l’impossibilité pour les salariés de se rendre sur les chantiers ou à leurs bureaux, les heures d’attente aux stations-services sur le temps de travail pèsent lourdement sur les acteurs économiques.

Dans un courrier commun, la CCI91, la Fédération française du bâtiment de l’Essonne, le Medef, le Syndicat des travaux publics, la CPME Essonne, et la FRTP Ile-de-France témoignent d’un ralentissement de leur activité économique.