Plus de trois kilos de résine de cannabis saisis à Evry-Courcouronnes

Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 mai, les policiers ont effectué une visite des parties communes dans le secteur des Epinettes à Evry-Courcouronnes. Arrivées au niveau du sous-sol, dans le parking souterrain, les forces de l’ordre ont surpris trois individus en train de découper une plaquette de résine de cannabis de 100 grammes. Ils ont également découvert cinq pochons (total 30g) d’herbe et 15 sachets (total 30g) de résine de cannabis conditionnés pour la vente. « Lors de la perquisition du véhicule, un premier sac contenant 3,6 kg de résine de cannabis en plaquettes, un deuxième sac avec cinq sachets contenant un total de 500g d’herbe de cannabis, et enfin trois autres sacs contenant un total de 220g de résine et herbe de cannabis, en sachets conditionnés pour la vente ont été trouvés« , détaillent les policiers. Cela représente au total 3 768,1 grammes de résine et 701 g d’herbe.

De plus, les enquêteurs ont pu imputer, en plus de la détention, un trafic (vente de plaquettes depuis 10 mois à un acheteur) à deux des interpellés.