Port du masque obligatoire en Essonne : vos réactions

A partir de mardi 18 août, le port du masque sera obligatoire lors de différents événements extérieurs. 55 % des lecteurs ayant participé à notre sondage avaient déclaré y être favorables.

Il y a quelques jours, nous posions la question sur notre page Facebook : « Seriez-vous favorable au port du masque en extérieur dans votre commune ? » En quatre jours, plus de 1 000 personnes ont participé à notre sondage. Les participants semblaient être partagés : 55 % des votants se sont prononcés pour, 45 % contre. Celui-ci sera effectivement obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans sur

les marchés de plein air, les brocantes et les vide-greniers, sur tout le département.

Dans les commentaires, vous étiez invité à argumenter votre réponse. Les participants qui ont déclaré être pour se sont déclarés d’accord pour être marqué « dans les rues piétonnes, là où il y a du monde« , comme Sylvie Renouf. Point de vue partagé par Steph Gi, qui commente « oui, en centre-ville« . Certaines sont même allées plus loin, comme Michèle Bénot-Bercion, qui estime que celui-ci devrait être porté dans toutes les rues « dans tout le département« .