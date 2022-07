Portrait : Dimitri Nganda alias Hiro, de la MJC d’Etampes aux scènes musicales internationales

L’artiste Hiro, originaire d’Etampes, chante sur des sonorités afro. En mai, il était certifié disque de diamant pour un titre réalisé avec le rappeur yerrois Ninho. Si aujourd’hui il excelle dans son domaine, son parcours montre qu’il n’y était pas du tout destiné.

On l’appelle Hiro Le Coq. Hiro en référence à Hiroshima, et son « franc parlé qui peut faire des dégâts« , et Le Coq en lien avec le classique du cinéma brésilien La Cité de Dieu, en particulier le personnage de Manu Le Coq, qu’il affectionnait pour ses similitudes avec son propre caractère, qu’il décrit comme têtu et fier. Dimitri Nganda, de son vrai nom, est né le 14 juillet 1991 à Melun (77). S’il habite aujourd’hui la Défense (92), c’est en Essonne, entre Etampes et Sainte-Geneviève-des-Bois, que le chanteur a fait ses gammes. Une voie dans laquelle il excelle, en témoigne son disque de diamant reçu en mai, mais pour laquelle il n’était pas du tout destiné.

La musique, un amour interdit

Dimitri grandit dans une famille originaire de la République démocratique du Congo (RDC). Ses parents arrivent sur le sol français en 1989. Son père a fait de la rumba congolaise, rythme emblématique du pays, mais l’activité étant connotée négativement, Hiro n’en saura pas plus. A Arpajon, le patriarche gère une épicerie alimentaire et vend quelques DVD. Il n’était pas rare d’entendre les titres de Koffi Olomide, de Papa Wemba ou de grands noms du zouk en passant près de l’épicerie. « C’est de là que je tiens cette oreille musicale afro-caribéenne. » C’est avec cet héritage, dans lequel il a grandi, qu’Hiro débutera sa carrière.