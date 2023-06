Portrait en Essonne : Avec Muriel, la culture vous laisse Quoy à Itteville

Muriel Quoy se mobilise depuis son arrivée à Itteville pour amener la culture au plus près des habitants.

« Un grand merci pour le bel accueil » dédicace Pierre Perret lors de sa tournée « Mes adieux provisoires », « Merci Muriel pour la bonne humeur », de Charlotte Valendrey et Sasha Judasko quand ils ont présenté « Mon pote est une femme comme les autres »… Les murs du bureau où est installée l’équipe du service culturel d’Itteville sont remplis d’affiches de spectacles et de messages personnalisés, les tiroirs aussi.

Depuis la création de l’espace culturel Georges-Brassens en 2000, et même avant depuis 1996 où elle prend ses fonctions sur un poste moitié à la bibliothèque et moitié aux affaires culturelles Muriel Quoy s’investit pour proposer une programmation qui parle à toutes les générations. « Muriel se donne corps et âme pour le service culturel, confie son assistante Patricia Van De Vondele, chargée de l’administratif du service culturel. Elle est pleine d’idées et de ressources. » Elles sont trois à avoir pour mission de faire rayonner le service culturel avec Alison Borg, la dernière arrivée pour une mission axée technique de l’accueil des spectacles et Muriel Quoy en tant que responsable culturelle, associations et sports chargée de la programmation de la salle de spectacle et de mener à bien la politique culturelle d’Itteville. L’espace Brassens peut accueillir 380 personnes assises, voire 700 debout. Pour cette saison 2022/2023, la scène a reçu en février Thierry Lhermitte avec son seul en scène « Fleurs de soleil ».

Le théâtre, un art essentiel à sa vie

Fille d’un agent technique comédien et chanteur ténor et d’une secrétaire de direction, les spectacles ont de tout temps bercé la vie de Muriel Quoy. « Mon papa m’emmenait souvent avec lui, il aimait que je chante et récite des poésies. Il arrivait toujours à se donner en spectacle, même dans les restaurants, ça avait du charme quand j’étais petite et moins lorsque j’étais adolescente », sourit-elle. Il faut dire que j’étais prédestinée, née Gaumont par mon père, comment ne pas tomber dans la marmite. » Avec les sessions d’un club de théâtre associatif et les cours d’art dramatique à l’université lors de l’obtention de son DEUG Lettres modernes à La Sorbonne, la culture a toujours eu une place essentielle et le destin l’a amené à en faire son métier. « La programmation, je ne la fais pas pour moi, précise l’Ittevilloise de 63 ans. Quand on accueille le public et particulièrement les enfants de nos écoles, je leur dis : cet espace culturel, c’est avant tout votre lieu, c’est chez vous. » Pour conquérir la jeunesse des alentours, Muriel Quoy prend avis auprès de ses fils, l’un d’eux suggère Tryo. Et mission accomplie, le 25 juin 2003, la salle était comble !

Quand elle s’est installée dans la maison familiale d’Itteville avec son époux Michel, son « complice d’exception » et son unique fils à l’époque, leur voisine, Annie Gourdet, enseignante, lui a proposé de faire l’étude le soir, puis sur le temps du midi de mettre en place des activités périscolaires au sein de l’école. Elle a aussi donné des cours de théâtre dans des établissements scolaires en zone d’éducation prioritaire et au collège ittevillois Robert-Doisneau quand celui-ci a ouvert. Elle a aussi monté l’association Tirade et Chant qui proposait des cours de théâtre enfants et adultes et du chant (section active jusqu’en 2010). Elle a su transmettre sa passion à ses deux fils, Jean-Emmanuel comme Raphaël. Le cadet a fait le cours Florent et le second encadre les cours de théâtre ados dans l’association Tirade et Chant Muriel est décrite par Annie Couture, cheffe de chœur de l’ancienne chorale, comme une femme « battante, curieuse, réactive et à l’écoute ». Son enthousiasme l’a amené à prendre la fonction de bibliothécaire. Quand le projet de l’espace Georges-Brassens s’achève en 2000, elle eu le choix d’intégrer le service culturel et de se charger pleinement de la culture.

En septembre prochain, l’espace va accueillir le festival Au Sud du Nord et l’église Saint-Germain l’exposition « Les Templiers au Saussay à Itteville » pour les Journées du Patrimoine. Muriel Quoy conclut : « Quand on voit les sourires sur les visages, on sait que l’on a donné du bonheur aux gens et c’est la plus belle des récompenses ».

• Les groupes de l’association Tirade et Chant en représentation le samedi 17 juin à 14h30 et 21h à l’espace Georges-Brassens d’Itteville

(réservations au 06.87.30.88.53).