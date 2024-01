Portrait en Essonne : Edwige Fingolo, le rayon de soleil de Boigneville

Edwige Fingolo gère l’agence postale multiservices de Boigneville depuis bientôt quinze ans. Ce commerce de proximité est un lieu important pour les habitants du village.

Sur la façade de la boutique de Boigneville, les passants peuvent lire : “Produits du terroir, produits locaux, pain artisanal”. Ils voient aussi le titre de boutique gâtinaise qui garantit, à ceux qui entrent, de trouver de nombreuses gourmandises du coin.

Ceux qui franchissent la porte découvrent un véritable commerce de proximité avec des produits du terroir, des produits de première nécessité, les services de La Poste et du pain frais. Les visiteurs font ainsi la connaissance d’Edwige Fingolo, gérante et seule employée de la boutique communale connue pour sa simplicité et son authenticité.

A la tête de la boutique deux ans après l’ouverture

Dans cet établissement, créé en 2007 dans l’ancienne boulangerie du village, les habitués l’appellent par son prénom, Edwige. Elle est arrivée le 1er avril 2009, soit deux ans après l’ouverture. Depuis bientôt quinze ans, cette habitante de Milly-la-Forêt accueille les clients, approvisionne le magasin et note les commandes. Troisième d’une fratrie de quatre enfants, elle a pu compter sur le soutien et la fierté de ses parents quand elle a pris la gérance de la boutique.

C’est un commerce de proximité essentiel pour les habitants. Elle l’a prouvé durant la période des confinements liés à la pandémie de Covid-19. Edwige se souvient : « La file d’attente allait jusque sur la pelouse devant l’église ». Le succès s’est peu à peu assoupi une fois que les clients ont repris leurs habitudes d’avant. Heureusement, la gérante peut compter sur une clientèle fidèle. Parmi les visiteurs de la première heure, il y a une ancienne du village, Julienne, « Juju » pour les intimes : « Il y a tout ce qu’il faut et heureusement qu’elle est là. Sans elle, je serai perdue ».

Chaque matin, des habitants de Boigneville achètent leur pain frais, commandé la veille. Le matin du 5 janvier, Yolande vient avec sa boîte à œufs pour la remplir de nouveau. « J’habite en face, c’est pratique, sourit-elle. Je suis très contente des services rendus par Edwige. » Six jours sur sept, chaque matin, elle va récupérer des baguettes, des viennoiseries et les commandes. Un de ses amis lui a dit à l’époque qu’il avait trouvé le métier qui lui correspondait le mieux : « je t’assure, tu as une place à prendre ».

« C’est une perle »

Quinze ans plus tard, elle est toujours fidèle à son poste et elle participe à l’évolution de la boutique. « Cela marche au feeling avec moi, ce sont des produits que j’aime, que des clients m’ont demandé ou des fois ce sont les producteurs qui viennent à moi ». Jean-Jacques Boussaingault, maire de Boigneville et président du parc naturel régional du Gâtinais français (PNR), lui fait entièrement confiance et lui laisse les rênes des produits à référencer : « Je ne peux que féliciter son travail. Elle rend service aux habitants, elle a de bonnes initiatives, elle trouve toujours des choses nouvelles à proposer en boutique, c’est une perle pour nous. »

Au fil du temps, les étagères se sont multipliées, les rayons se sont agrandis. Les produits d’Intermarché côtoient ceux d’une quinzaine de producteurs locaux. On y trouve du miel, des jus de pommes, des sirops, des savons… Depuis le 10 mai 2023, l’épicerie fait partie des boutiques gâtinaises, un réseau d’enseignes lancé par le PNR qui mettent en valeur les produits du terroir. La boutique a, pour le moment, une abeille, mais la gérante ne compte pas en rester là : « Je vais augmenter le nombre de produits locaux en espérant qu’il y aura de plus en plus de monde à la boutique, je veux avoir une deuxième abeille ! ». Et les habitués savent bien vendre le lieu. « C’est une vraie boutique de proximité et Edwige est adorable et de bons conseils », confie Christelle, cliente régulière depuis un an.

Sur une étagère, une orchidée offerte par un fournisseur pour les fêtes de fin d’année. La gérante est ravie : elle est passionnée par ces fleurs représentant « la beauté suprême », tellement passionnée qu’elle a choisi d’en avoir une dans la peau, tatouée sur son bras. « A la maison, j’en ai une cinquantaine, précise-t-elle. Si un proche veut se débarrasser d’un pot, je le récupère et je relève le défi de faire refleurir l’orchidée ! » Début janvier, la main verte de la Milliacoise a sauvé un dendrobium, une orchidée bambou.

Quand Edwige n’est pas à la boutique, elle consacre du temps à ses trois « merveilles », ses petits-enfants de 4, 8 et 10 ans. « Je les aime de tout mon cœur, mais ils savent qu’avec moi, il y a des règles à respecter, sourit-elle. Comme avec mes enfants, je leur apprends que tout ne tombe pas du ciel et qu’il faut se donner les moyens d’y arriver. ». Elle prend aussi le temps de jardiner et de danser la country. C’est dans cette dernière discipline qu’elle se donne à cœur joie avec sa confidente Marine. « Si je devais décrire Edwige, je dirai que c’est une amie sans faille, elle est attachante, drôle, entière et franche, c’est ce qui fait son charme et c’est mon rayon de soleil. ».

Trois dates importantes

26 juillet 1968 : naissance d’Edwige Fingolo à Montargis.

1er avril 2009 : engagée en tant que gérante de l’agence postale multi-services épicerie de Boigneville.

10 mai 2023 : la boutique de Boigneville est reconnue boutique gâtinaise par le parc naturel régional du Gâtinais.

La boutique de Boigneville

Adresse : 18, place de l’Eglise.

Horaires : lundi 9h30-12h30, du mardi au samedi 8h30-12h30, fermé le dimanche.

Téléphone : 01.64.99.40.03. Actualités sur Facebook : « Boutique de Boigneville »