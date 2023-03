Pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes, un banc rouge inauguré à Nozay

Avec ce banc rouge, couleur « rappelant celle du sang versé par les femmes victimes de ces violences », la municipalité s’engage contre les violences faites aux femmes et compte faire de ce lieu un échange de « partage et d’échanges ».

En cette Journée internationale du droit des femmes du 8 mars, la commune de Nozay a fait preuve d’engagement. En effet, c’est à cette occasion que la Ville a inauguré son « banc rouge », initiative inédite en Ile-de-France. Situé juste derrière la mairie, à quelques mètres de la médiathèque Francis-Huster, ce mobilier urbain a pour vocation de sensibiliser les promeneurs à la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais également « un lieu de pause où l’échange et le partage pourront libérer la parole« .

Lors de l’inauguration officielle, mercredi 8 mars, c’est devant une audience assez fournie que Didier Perrier, maire de Nozay, en compagnie de la députée Marie-Pierre Rixain, a souligné l’importance symbolique de ce banc. De manière plus globale, l’édile en a profité pour rappeler l’ampleur du problème des violences faites aux femmes. « Ces violences sont un véritable fléau et avec des actions comme celle-ci, nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas, a t-il déclaré. Notre rôle à tous est de veiller, de s’assurer que nos collègues, nos filles, femmes ou connaissances ne tombent pas sous les coups d’un homme violent. Au delà d’un maire, je suis un homme et un papa. C’est avec ces trois casquettes que j’appelle à la plus grande vigilance sur tous les signaux d’alerte« .