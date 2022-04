Présidentielle 2022 en Essonne : les résultats commune par commune

Deux semaines après le premier tour, les Français – et les Essonniens – sont retournés aux urnes ce dimanche 24 avril pour le second tour de la présidentielle 2022. Chaque électeur a dû trancher entre les deux finalistes : le président de la République sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen.

A l’occasion de cette soirée électorale, la rédaction du Républicain de l’Essonne recense les résultats pour chaque commune. Rendez-vous sur notre carte interactive pour découvrir les scrutins de votre lieu de résidence et quel candidat arrive en tête. Elle sera mise à jour au fur et à mesure du dépôt des résultats par les bureaux de vote.