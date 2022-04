Procès de la catastrophe de Brétigny : « Le temps suspendu du bonheur se brise, s’explose » – Episode 1

Le 12 juillet 2013, le déraillement d’un train à proximité de la gare de Brétigny-sur-Orge faisait sept morts et plus de 400 blessés. Près de neuf ans après les faits, le procès de ce drame s’est ouvert, ce lundi 25 avril, au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.

Huit ans, neuf mois et douze jours. Presque neuf ans se sont écoulés depuis le 12 juillet 2013. Ce jour-là survenait la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Parti de la gare d’Austerlitz quelques minutes plus tôt, le train Intercités à destination de Limoges déraille, alors qu’il passe à proximité de la gare de Brétigny. 385 personnes avaient pris place à bord de l’engin, qui filait alors à 137 km/h.

Une partie des wagons se renverse alors sur les voies, s’arrêtant à une centaine de mètres de la gare. Une autre vient faucher le quai numéro 3, et avec lui les passagers en attente de leur propre train. Le bilan est effroyable : six personnes perdent la vie sur le coup, une septième ne survivra pas à ses blessures et décèdera un peu plus tard à l’hôpital. Au total, 435 victimes seront recensées, dans ce qui constitue l’un des pires accidents ferroviaires de l’histoire de France. En cause : le retournement d’une « éclisse » en métal, pièce servant de joint entre plusieurs rails.