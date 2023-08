Quatre idées de sortie à faire en famille cet été en Essonne

A l’occasion des congés estivaux, la rédaction du Républicain de l’Essonne vous propose quatre idées de sortie originales. Que ce soit pour profiter d’un moment en famille ou entre amis, venez découvrir les lieux de détente ouverts dans le département pendant vos vacances ou durant les week-ends.

Tentez de résoudre les énigmes du Pop Corn labyrinthe



Durant tout l’été, il est possible de partir à l’aventure du Pop Corn labyrinthe. Choisissez votre parcours et tentez l’expérience.

Venez mettre votre sens de l’orientation à l’épreuve dans ce dédale de maïs à Marcoussis! Depuis 2021, à chaque été, Pop Corn labyrinthe propose un casse-tête grandeur nature dans un champ de maïs de quatre hectares. Imaginez le nombre de coins et de recoins à explorer… L’attraction propose un circuit jeu de piste ou jeu en bois. Pour le premier, glissez vous dans la peau d’Indiana Jones, car le scénario vous emmène dans la jungle à la recherche d’un calendrier pouvant prédire la météo des prochaines années. Pour avancer et trouver ce calendrier – ainsi que la sortie – en équipe ou l’un contre l’autre, les joueurs devront résoudre les différentes épreuves qui se présentent à eux. Ce parcours contient deux niveaux difficultés pour plaire au plus grand nombre.

Si sur le premier itinéraire il est possible de coopérer, le deuxième met les joueurs en compétition dans plusieurs jeux en bois, comme son nom l’indique. Une fiche est mise à disposition des participants pour inscrire leurs scores et déterminer le vainqueur. A noter que les parcours peuvent être réalisés de nuit, tous les vendredis, pour une expérience plus atypique.

Des nocturnes à thèmes

De plus, pour les plus téméraires, le labyrinthe change d’ambiance les samedis soir, en passant d’Indiana Jones au Cluedo. Un meurtre s’est produit dans le champ de maïs et de nombreux dessins ont fait leur apparition : meurtrier ou aliens, ce sera à vous de le découvrir ! Une nuit de l’horreur est d’ailleurs organisée le 19 août prochain. A noter, qu’en plus de celui de Marcoussis, un autre labyrinthe, Paris Labyrinthe, est également ouvert à Ballainvilliers.

• Tarif à partir de 7 euros, gratuit pour les enfants qui mesurent moins d’un mètre. Tél. 07.85.89.92.42 (Celui de Marcoussis, route de Bel-Air).

Brétigny-sur-Orge : A l’assaut du Fort et de ses épreuves



Pour tous ceux qui ont un jour eu envie de partir à l’assaut du Fort Boyard, le rêve est désormais à portée de main à Brétigny-sur-Orge, avec l’ouverture du tout premier « action game » officiel de la marque.

Rien qu’à la lecture du nom de la célèbre émission, son générique devrait déjà résonner dans vos têtes. Depuis sa création en 1990, « Fort Boyard », le jeu télévisé culte de France 2, a transformé bon nombre de téléspectateurs en véritables aficionados et fait désormais partie intégrante de l’enfance de plusieurs générations. Et grâce à l’ouverture de l’action game officiel à Brétigny-sur-Orge (au centre commercial des Promenades) le 1er décembre dernier, il est possible de se frotter aux mythiques épreuves !

Une fois récupéré le bracelet électronique qui permet d’accéder aux épreuves et de tenir le compte des clés et indices récoltés, vous serez accueillis par Olivier Minne – en vidéo – qui vous donnera quelques explications sur le déroulement du jeu. Comme à la télé, l’expérience d’une heure ou plus, en fonction de la formule choisie, s’articule en cinq parties : la recherche des clés, le jugement, qui permet d’obtenir les clés qui manqueraient à l’issue de la première étape, la quête des indices, le conseil, où l’on affronte les Maîtres du Temps pour gagner quelques secondes supplémentaires lors de la dernière étape, la mythique salle du trésor où il faudra deviner le mot-code grâce aux indices et ainsi faire pleuvoir les boyards.

Après quelques recommandations supplémentaires, données par une animatrice en chair et en os cette fois, vous vous élancerez dans les couloirs (très légèrement) labyrinthiques du « fort ». Trente cellules et leurs défis tout droit issus de l’émission s’offrent à vous afin de récolter trois clés et trois indices en une heure. Les participants sont donc libres de visiter les cellules qui les intéressent le plus dans l’ordre de leur préférence.

• Horaires : du lundi au jeudi de 14h à 22h, le vendredi de 14h à 23h, le samedi de 10h à 23h, le dimanche de 10h à 22h. Tarifs : - Formule découverte (1h) : 23 € par adulte, 18 € par enfant de moins de 15 ans. - Formule exploration (1h30) : 29 € par adulte, 24 € par enfant de moins de 15 ans. Site : www.fortboyardaventures.fr.

Un tour en Vélorail dans la vallée de la Juine

Basé à Saint-Cyr-la-Rivière, près d’Etampes, le Vélorail de la vallée de la Juine vous propose deux circuits pour vous immerger dans la nature du Sud-Essonne.

La voie ferrée désaffectée s’est transformée en parcours de loisirs familial. Depuis le 9 juillet 2022, le premier vélorail de l’Essonne accueille un public qui plébiscite cette offre de loisirs verts.

Deux itinéraires sont proposés au public. Le premier est le parcours « Mille Forêts » entre Saint-Cyr-la-Rivière et Ormoy-la-Rivière. Le public serpentera paisiblement sur le versant Ouest de la vallée. Entre forêts et pinèdes, le vélorail sort ici et là de la fraîcheur des arbres pour apercevoir quelques merveilles cachées par les hommes au cours de la riche histoire de la vallée. Les points de vue, la flore et parfois la faune s’inviteront au fil du périple ponctué par le passage à côté de l’ancienne gare de Boissy-la-Rivière, les vestiges de la première auberge de jeunesse au monde, et également une forêt sauvage qui isole du monde extérieur.

Le second parcours, inauguré au mois d’avril dernier, est baptisé « Evasion Nature ». Le voyage commence en surplomb d’une zone humide magnifiquement préservée. Suivra une longue ascension vers le plateau de la Beauce, facilitée fort heureusement par l’assistance électrique des vélorails, qui permettra de découvrir différents paysages sauvages jusqu’à Méréville et son domaine départemental, pépite de l’histoire et du patrimoine.

Les voyageurs croiseront sur leur chemin une tourbière et un moulin, témoins de l’histoire passée. Après un passage au milieu d’une forêt de conifères, les vélorails passent également sous le viaduc de la vallée Parrin, chef d’œuvre de maçonnerie qui culmine à 80 mètres de hauteur. Bref, deux bonnes raisons de se lancer dans un voyage à nulle autre pareille.

• Réservation obligatoire. Rens. www.veloraildelajuine.fr. Tarif. 42 euros par vélorail.

Une journée accrobranche, bootcamp et détente à la ferme



Le parc Floreval à Bruyères-le-Châtel a fêté cette année ses 18 ans. Les visiteurs de 2023 ont accès à 25 parcours d’accrobranche et d’autres activités sportives et ludiques en plein cœur de la forêt.

A Floreval, il y a des nouveautés et il y en a pour tous les goûts ! Ce parc est avant tout connu pour ses parcours d’accrobranche et son parc animalier. Depuis quatre ans, il développe d’autres activités de sport nature comme le mini-golf sur le thème des dinosaures, le tir à l’arc, les parcours d’énigmes dès l’âge de 3 ans, les pistolets laser et le camp d’entraînement, aussi appelé la séance training commando. Par groupe de six personnes, sportifs débutants ou confirmés se défient, sous le regard d’un encadrant, sur les différents agrès en bois accessibles dès 1m40. Sont mis à rudes épreuves la force, l’endurance, l’équilibre, l’agilité, la rapidité et l’esprit de coopération de chaque équipier. Les participants ont le choix entre des plate-formes de parcours de santé ou d’autres installations pour des combattants aguerris !

Chaque année, le parc fait une pause l’hiver et réouvre ses portes au mois de mars. Depuis cinq mois, les visiteurs ont retrouvé le parc animalier avec les chèvres, les moutons, les alpagas, les poules et ils ont fait la connaissance d’une colonie de cochons d’Inde. Le parc a construit un nouveau chalet pour accueillir les poules et les rongeurs. Deux animations nourrissage sont proposées à midi et 16 heures.

• Horaires : TLJ jusqu'au 3 sept.de 10h à 19h, puis les mer. et les we jusqu'au 29 oct. Tarifs : droit d'entrée à 6 €, 25 parcours d'accrobranche dès 20 €, 4 jeux d'escape game dès 3 ans 18 €, Jurassic mini-golf avec 18 trous dès 12 €, laser-game dès 7 ans et archery fun à partir de 9 ans à 12 €, bootcamp à 30 € (1m40 mini.), balade à poney à 3 € pour les 3-6 ans et aire de jeux accro spider pour les 3 à 8 ans à 12 €. Site : www.aventure-floreval.fr