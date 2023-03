Quincy : Plus de 250 jeunes présents lors des Rencontres de l’apprentissage

La première édition de ces rencontres était organisée le jeudi 16 mars à l’Espace 2 000 (Quincy-sous-Sénart), par la mission locale et la Cité de l’emploi de l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

L’adresse du rassemblement était parfaite. Jeudi 16 mars, les jeunes du Val d’Yerres Val de Seine avaient rendez-vous à l’espace 2 000, située sur la commune de Quincy-sous-Sénart, à deux pas de la gare RER de Boussy. Ils étaient invités à la première édition des Rencontres de l’apprentissage, un salon organisé par la mission locale et la Cité de l’emploi (qui réunit les différents services autour de l’emploi) du Val d’Yerres Val de Seine.

« Notre but est d’aider ceux qui savent déjà vers quel métier ils veulent s’orienter, mais aussi ceux qui n’ont pas encore d’idée« , expliquait Daoud Khirat, co-directeur de la mission locale du Val d’Yerres Val de Seine. Au total, ce sont plus de 250 jeunes qui ont poussé les portes de ce salon, réservé en matinée aux scolaires. « On a eu des élèves des collèges Paul-Eluard à Vigneux, Camus à Brunoy, André-Dunoyer-de-Segonzac à Boussy, des lycées St-Pierre et Talma à Brunoy, Louis-Armand à Yerres, Maurice-Eliot à Epinay et celui des Frères Moreau à Quincy, ainsi que des élèves du lycée régional d’enseignement adapté Jean-Isoard à Montgeron. » L’après-midi, le salon était en accès libre. La majorité des jeunes étaient envoyés par les missions locales ou encore les services jeunesses des mairies de l’agglomération.

Seule ombre au tableau : la grève des transports