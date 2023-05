Essonne : un rallye-nature avec des activités ludiques le 27 mai au Val-Saint-Germain

Le 27 mai, l’association Vertu organise avec la Brigade des chemins une randonnée à l’occasion de la Fête de la nature.

L’association Vertu, engagée en faveur de la préservation de l’environnement, propose un rallye-nature gratuit dans la forêt du Val-Saint-Germain. Il s’agit d’un parcours éphémère en plein air où chacun va à son rythme pour marcher et participer à des épreuves sur le thème de la nature : quizz, jeu d’identification, activité manuelle…

L’organisation donne rendez-vous aux volontaires le samedi 27 mai, entre 10h et 16h, au 26 chemin de la Bergère. L’objectif est de permettre à tous d’avoir accès aux connaissances de la faune et de la flore locales à travers une randonnée de 3,5 km à réaliser en autonomie. Le chemin sera jonché de 14 panneaux d’invitations à en apprendre davantage sur la vie de la forêt tout en s’amusant : les arbres, les insectes, les oiseaux… « Pour ce parcours, nous avons collaboré avec la Brigade des chemins qui réouvre d’anciens chemins communaux réhabilités, précise Aurélie Brisson, présidente de l’association Vertu. On a la chance de vivre entre les parcs de la Haute Vallée de Chevreuse et du Gâtinais français. » Les visiteurs passeront par le chemin de la Vieuville et du Patrouillot en passant par la ferme des Sueurs. Le mieux est de venir avec son propre crayon et un carnet pour prendre des notes.

• Parkings au niveau de l’église Saint-Germain-de-Paris et de l’école La Rémarde. Gratuit et sans inscription.