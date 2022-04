Recherche de témoignages pour une série d’épisodes sur la Seconde Guerre mondiale

Le premier épisode de cette série, avec un survivant de la rafle du Vel’ d’Hiv, devrait être publié d’ici la fin de l’été. Il sera disponible sur la plateforme Youtube, sur la chaîne nommée « Ils l’ont vécue ».

« Dans ma classe, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi le 11 novembre est férié« , regrette Léo Rivière, 15 ans, inscrit en seconde. Afin de continuer à transmettre la mémoire des survivants et mieux comprendre cette période charnière que représente la Seconde Guerre mondiale, il se lance, aux côtés de Laurent Wu, 28 ans, ingénieur pédagogique, dans la réalisation d’une série documentaire autour de la Seconde Guerre mondiale.

A destination des jeunes, les épisodes d’une quarantaine de minutes seront certes composés d’images d’archives, de clichés plus récents, mais aussi et surtout de témoignages. « On recherche toutes les personnes en capacité de pouvoir raconter leur vécu de la Seconde Guerre mondiale, qu’ils aient été déportés, résistants, anciens combattants, enfants ou simple civils, expliquent les deux Palaisiens. Même si ce sont des souvenirs minimes, il nous faut des témoignages vivants. »