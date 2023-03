Rencontre avec Aïssatou Bodian, à la tête de la première épicerie fine africaine de l’Essonne

L’épicerie AFK a ouvert le 17 décembre 2022 à Evry-Courcouronnes, en face de la gare du Bras de Fer. Aïssatou Bodian, qui travaillait dans la banque, s’est reconvertie dans le commerce afin de vendre des produits alimentaires africains. Et ce dans un cadre en rupture totale avec ce qu’on a pu connaître dans les environs jusqu’ici.

« Ce n’est pas que j’en avais marre du salariat. Mais en tant que consommatrice de produits africains, j’étais insatisfaite de devoir acheter dans les épiceries exotiques. » Aïssatou Bodian, 32 ans, est née à Evry-Courcouronnes. Cadette d’une famille sénégalaise de cinq enfants, elle a grandi avec des plats venus d’ailleurs, dont les ingrédients étaient tous achetés au même endroit. Les épiceries exotiques, qu’on retrouve en masse sur le territoire, ont l’avantage de proposer une grande variété de produits qu’on ne trouve pas toujours en supermarché (africains comme asiatiques par exemple), mais elles présenteraient malheureusement bon nombre d’inconvénients. « Elles ont des pratiques douteuses… On y vend des produits périmés, sans étiquette, parfois à même le sol. Les aliments sont décongelés puis recongelés et on n’a pas toujours d’informations sur la provenance. C’est normal, puisque les personnes qui ont ces épiceries ne consomment pas nos produits« , détaille Aïssatou. Pour remédier à ce constat amer, celle qui a travaillé sept années dans la banque a décidé de changer de voie et de faire les choses elle-même.

La première entrepreneure de sa famille

« Dans ma famille, je suis la première entrepreneure« , confie la commerçante, dont la mère a été femme de ménage et le père aide-magasinier. Parmi les enfants, elle est la seule à être née sur le territoire français. « Quand j’ai annoncé la nouvelle à mes parents, ils étaient étonnés. Pour eux, je suis la plus éloignée de la culture africaine. Je ne parle pas la langue, je suis déjà allée au Sénégal mais en tant que touriste. J’ai grandi avec les codes occidentaux. » Cette double culture, Aïssatou a décidé d’en faire une force. Après avoir donné sa démission, elle multiplie les formations pendant plus d’un an, avant de se consacrer à la recherche de local puis de fournisseurs. Face à ses interlocuteurs, elle mesure la difficulté de « faire comprendre qu’il faut que l’Afrique, qui compte 54 pays, ait cette boutique et qu’il faut valoriser ses gastronomies« . Pour s’approvisionner, Aïssatou passe commande en Seine-et-Marne ou encore dans le Val-de-Marne.