Rencontre avec Durel, grand gagnant brunoyen de The Voice Kids

Jeudi 31 août, soit deux jours après la finale de The Voice Kids, Durel Nkounkou

Loumouamou, le gagnant de l’émission de chant, rencontrait François Durovray,

président du Conseil départemental de l’Essonne. C’est aux côtés de sa mère, son oncle et de sa grand-mère, que ce Brunoyen de 14 ans s’est entretenu avec le président ainsi que le maire de sa commune, Bruno Gallier. Au cours de cet échange, Durel a évoqué son parcours et son avenir.

Durel, vainqueur brunoyen de la saison 9 de The Voice Kids, a réalisé sa première scène au festival de Chamarande. Vendredi soir, il a chanté Voilà, de Barbara Pravi, devant près de 10 000 personnes. Les festivaliers ont aussi pu apercevoir Nathan, le jeune demi-finaliste originaire de Linas, qui a rejoint Durel sur scène. Les détails de sa venue au rendez-vous musical essonnien ont été réglés jeudi 31 août, à l’occasion d’une rencontre entre le président du Conseil départemental, François Durovray, et Durel Nkounkou Loumouamou. L’homme politique et le jeune Brunoyen ont échangé à l’hôtel du Département.

« Je ne regrette rien de mon parcours dans The Voice. » Du haut de ses 14 ans, Durel est sûr de lui. Ce n’est pas une mauvaise chose, puisque jusqu’ici, cet état d’esprit lui réussit. Alors que le tournage de l’émission The Voice Kids s’est étalé sur près de huit mois (entre janvier et la fin août, avec des pauses d’environ trois semaines), et que sa voix a même eu le temps de muer, le Brunoyen dit n’avoir eu peur que pendant les battles [ndlr, épreuve pendant laquelle les candidats s’affrontent sur la même chanson]. Mise à part cette étape, « tout s’est bien passé« . Il faut dire que ses capacités vocales ont conquis Slimane, son coach, et le cœur des Essonniens, qui l’ont supporté sans relâche sur les réseaux sociaux. Cette rencontre avec le président du Conseil départemental était d’ailleurs l’occasion de remercier tous ses fans (voir la vidéo plus bas). Suite à l’émission The Voice Kids, Durel aura l’occasion d’enregistrer un single et de continuer les cours de chant avec la coach vocale de l’émission. Il montera également sur scène à l’occasion du concert des 100 ans de Disney, prévu les 11 et 12 novembre à La Défense Arena (Paris).

S’il ne devient pas artiste, Durel a déjà d’autres idées en tête

Si Durel s’est inscrit à The Voice, c’est grâce à un oncle qui a l’habitude de chanter à l’église. Et il faut croire que c’est une activité que la famille apprécie, puisque sa mère a aussi fait partie d’une chorale, et sa grand-mère aime chanter. « On a l’habitude de faire des spectacles quand on se réunit, comme à Noël par exemple« , ajoute sa mère. Pourtant, le jeune de 14 ans n’avait jamais pris de cours de chant, ni même fréquenté le conservatoire. Sa bonne gestion du stress, il la doit sans doute à sa proximité avec les caméras. Car si The Voice Kids était sa première télévision, il a déjà fait d’autres apparitions sur le petit écran. « Il a participé au tournage du spin-off de The Walking-dead, à celui du téléfilm 12 ans, 7 mois, 11 jours [nldr, pas encore diffusé]. Il a également eu un rôle dans le film Le roi des ombres sur Netflix, aux côtés de Kaaris« , raconte sa maman, la fierté pouvant se lire dans ses yeux. Elle ajoute qu’on peut aussi l’apercevoir, en tant que figurant, dans la série Christmas Flow, toujours sur Netflix.

S’il ne devient pas artiste, Durel a déjà d’autres idées en tête et semble vouloir s’orienter

vers le métier d’architecte d’intérieur. « Il aime dessiner depuis la cinquième« , faisait savoir sa mère. « J’aime le rangement, l’esthétique, la décoration osée, les textures sur le mur…« , détaille l’adolescent des Hautes-Mardelles.