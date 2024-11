Rendez-vous les 16 et 17 novembre au marché Made in Essonne à Chamarande

Essonne Tourisme organise la 4ème édition du marché de producteurs et d’artisans locaux « Made in Essonne s’expose« , les 16 et 17 novembre au Domaine départemental de Chamarande. Cet événement célèbre le savoir-faire artisanal de l’Essonne avec près de 40 exposants aux abords du château.

Les 16 et 17 novembre, les visiteurs du Domaine de Chamarande sont invités à profiter d’une balade familiale ou entre amis dans ce site d’exception, idéal pour dénicher des cadeaux originaux à l’approche des fêtes de fin d’année.Ce week-end sera l’occasion de découvrir ou bien de retrouver les talents pépites du département de l’Essonne à travers un éventail de produits gourmands et de créations artisanales. Les visiteurs trouveront des mets de fête à mettre sur la table en cette fin d’année comme du foie gras, des escargots bio et des chocolats. Des produits plus classiques sont également au rendez-vous : pain, pâtés, fromages de chèvre, pâtes de fruits, miel, pâtisseries et boissons alcoolisées locales comme la bière, le whisky et le gin.

Les artisans d’art du département de l’Essonne proposent des créations originales et uniques, parfaites pour des idées cadeaux à Noël : cosmétiques naturels, textiles, céramiques, mosaïques, ainsi que divers objets de décoration. Cette année, de nouveaux exposants rejoignent le marché Made in Essonne, avec des créateurs inédits tels qu’un marqueteur, une créatrice de bijoux en cuir et une artisane de lampes, etc.

Rencontres et démonstrations au programme

Ce marché, mis en place par Essonne Tourisme, est l’endroit idéal pour échanger avec les artisans sur leur savoir-faire et leur passion. Des démonstrations en direct sont prévues tout au long du week-end, notamment avec un tourneur sur bois et une créatrice de tableaux en papier. Des dégustations de spécialités locales sont aussi possibles : miels, biscuits artisanaux et pâtisseries.