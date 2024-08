Rendez-vous pour la Nuit des Etoiles avec l’Astroclub de Vayres-sur-Essonne

L’Astroclub Vayrois participe à la Nuit des Etoiles les 9 et 10 août prochain.



Le spectacle est gratuit, et il dépasse l’entendement. Pour en profiter, c’est simple, il suffit de se rendre ce vendredi 9 et ce samedi 10 août sur le stade de Vayres-sur-Essonne où les bénévoles de l’Astroclub Vayrois se tiennent prêts à faire découvrir au plus grand nombre l’immensité qui se trouve au-dessus de nous où aucune femme ni aucun homme n’est allé jusqu’à présent.



L’événement phare de l’année pour l’astronomie française, la Nuit des Etoiles est à la fois un rendez-vous pédagogique et ludique. Chaque soir, vers 22h, une conférence sera donnée et elle aura pour thème “La quête des origines”. Quand et comment se forment les planètes, quels ingrédients sont nécessaires à l’apparition de la vie, sont quelques-unes des questions que se posent les scientifiques qui seront évoquées. L’événement sera pédagogique encore avec un système solaire reproduit en miniature sur le stade. « Il est à l’échelle de 1 cm pour 1 million de kilomètres », précise Jacques Rodriguez, président de l’Astroclub Vayrois. Elle permettra de faire explorer le système solaire au public sans quitter le plancher des vaches.



La conquête spatiale les fait vibrer



Evidemment, la partie ludique, celle de l’observation, est la plus attendue. L’Astroclub sera présent avec son matériel et permettra au public d’observer de manière précise les astres, planètes et autres objets célestes au-dessus de nos têtes. « On espère voir des étoiles filantes et des planètes », indique le président, et ainsi partager la passion qui anime l’Astroclub Vayrois, l’un des plus anciens clubs d’astronomie de l’Essonne. Fort d’une quarantaine d’adhérents, celui-ci participe pour la 30e fois à la Nuit des Etoiles. « Nous proposons également des nuits d’observation sur chaque saison, ce qui nous permet de voir des constellations et des planètes différentes », insiste-t-il, et souvent mieux encore en hiver et en automne. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on voit de mieux en mieux dans le ciel. « Grâce à l’extinction nocturne de l’éclairage public des communes, aujourd’hui, on arrive à voir la voie lactée », ajoute Jacques Rodriguez.



Et puis, c’est une belle période pour devenir féru d’astronomie. On en découvre presque tous les jours aujourd’hui, avec les télescopes Hubble et James Webb « qui nous apportent des images d’un ciel magnifique », s’enthousiasme le président. Il y a aussi le renouveau de la conquête spatiale, avec la conquête de la Lune et les plans pour une base habitée sur notre satellite naturel avant des expéditions vers Mars. Au club, on suit toutes ces avancées et on est fier de voir que l’Europe est dans la course avec le récent lancement d’Ariane 6.



L’événement est totalement gratuit, et ne nécessite pas de s’inscrire préalablement. Pour une observation des étoiles dans les meilleures conditions, il est cependant recommandé de porter des chaussures confortables, de prévoir des vêtements chauds, de prendre avec soi de quoi s’hydrater et grignoter, de prévoir un produit anti-moustique, mais également des jumelles ainsi qu’une lampe frontale éclairant rouge.