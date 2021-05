René Dosne, l’homme qui dessinait les incendies

Grâce à ses croquis en 3D, le colonel a couvert de nombreux sinistres en France et à l’étranger. Il a formé les sapeurs-pompiers du Sdis de l’Essonne lors d’un stage de dessin opérationnel, du 17 au 21 mai.

Un carnet, un crayon à papier et trois feutres : un noir pour les traits, un gris pour les fumées et un orange pour le feu. Son équipement ne ressemble pas à celui des autres sapeurs-pompiers. Sa mission aussi est bien différente. Lui, est croqueur de feu. A 72 ans, le colonel René Dosne mène une double vie depuis un demi-siècle. Graphiste et illustrateur indépendant le jour, il intervient sur de nombreux sinistres la nuit pour croquer les bâtiments et « aider les secours à mieux visualiser les lieux ». Un sens de l’observation hors pair qui lui permet de créer, en 1964, le métier de dessinateur opérationnel pour les pompiers de Paris. Cette profession, il a su l’adapter et l’améliorer au fil des années pour répondre aux besoins des secours. Des fax en noir et blanc qu’il envoyait depuis sa voiture dans les années 90, aux photographies en couleur qu’il communique aujourd’hui à la salle opérationnelle grâce à son smartphone, le colonel Dosne a connu d’importantes innovations.

« Il faut être très rapide et précis »