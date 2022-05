Renforcer la couverture 4G de l’Essonne

A l’heure où la 5G se déploie en France et en Essonne, il existe encore des zones où la 4G n’est pas encore arrivée. Grâce à l’action conjointe du Département et des opérateurs, ce ne sera bientôt plus le cas.

Les Guillervalois étaient nombreux ce jeudi 28 avril à s’être rendus sur le site dit de la Charrière Fleurie pour voir l’installation d’un nouveau pylône qui va permettre de desservir en 4G le village grâce à l’arrivée de tous les opérateurs mobiles. Jusqu’à présent, passer un simple coup de fil avec son mobile relevait parfois de l’épreuve pour les habitants.

« Si je voulais passer un coup de fil, je devais sortir de ma maison », confie Georges. Chez Daniel Ciret, maire, la seule solution était de se rendre dans la salle de bain pour capter un peu de réseau. « Selon les endroits du village on captait plus ou moins bien et beaucoup d’habitants se plaignaient de ne pas avoir de réseau », confie l’édile.