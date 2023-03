Retour de la ligne 6 à 100% début mars, trafic quasi-normal pour avril : enfin de bonnes nouvelles pour les usagers du bus à Paris-Saclay ?

Suite à un entretien avec Grégoire de Lasteyrie, la RATP CAP, délégataire des lignes de bus pour Île-de-France Mobilités, a annoncé une nette amélioration du service (96% du trafic normal) à compter du 3 avril. De même, le lundi 6 mars signe le retour à un fonctionnement à 100% de la ligne 6.

Sujet de préoccupation majeur sur le territoire depuis le début de l’année, le dysfonctionnement global du réseau de bus dans l’agglomération Paris-Saclay serait-il en passe d’être en partie réglé ? C’est en tout cas ce qui transpire du dernier échange entre Grégoire de Lasteyrie, président de l’agglomération et Xavier Léty, directeur général de RATP CAP, délégataire des lignes de bus pour Île-de-France Mobilités.

Dans un communiqué daté du jeudi 2 mars, l’agglomération a ainsi annoncé qu’une nouvelle amélioration du service sur l’ensemble du réseau serait observée, à partir du 3 avril. Une « amélioration » qui prendrait la forme d’un trafic respecté à hauteur de 96 %. Une chose est en tout cas certaine : les nombreux étudiants et salariés de l’Université auront très bientôt le droit de (re)goûter aux pleines attributions de la ligne 6. Suspendue temporairement depuis le 3 janvier dernier, cette ligne 6 sera ainsi rétablie à 100% dès le lundi 6 mars. Campus Vallée (bibliothèque, maison des étudiants, résidences universitaires, restaurant universitaire) et correspondance avec le RER B à la gare d’Orsay-Ville devraient ainsi être à nouveau au rendez-vous.

Si ces mesures vont indéniablement dans le bon sens, l’agglomération reste toutefois prudente. « Si ces annonces présagent d’une amélioration de la situation du réseau de bus à Paris-Saclay, les points de suivi réguliers entre RATP CAP, Île-de-France Mobilités et l’agglomération feront l’objet d’une attention particulière de la part des élus afin que les annonces ne soient pas que des intentions et que l’amélioration soit véritablement constatée par celles et ceux qui quotidiennement empruntent les lignes de bus Paris-Saclay« , souligne ainsi l’agglomération pour conclure le communiqué.