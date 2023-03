Ris : La ressourcerie du Plateau, portée par l’association l’Attribut, revient ce week-end

Hébergée dans un local situé dans le quartier du Plateau, la ressourcerie sera ouverte à partir du samedi 18 mars, et ce jusqu’au mois de décembre. Il sera possible d’y acheter des objets, vêtements et jouets pour enfants à petit prix ainsi que de participer à des ateliers.

« L’année dernière, on a reçu entre 300 et 400 personnes pour les ventes […] Il y a une vraie demande. » Marie Brasch, coordinatrice générale de l’association l’Attribut, revient sur le test réalisé par l’association dans le quartier du Plateau à Ris-Orangis, l’été dernier. Pendant trois mois, l’association, qui remplit déjà des missions d’éducation à l’éco-citoyenneté dans son local de la rue Eugène-Freyssinet, a proposé une myriade d’ateliers ainsi qu’une ressourcerie. A partir du samedi 18 mars, la ressourcerie, située place du Moulin à vent, reprendra vie.

Comme lors du test, cette boutique solidaire proposera plusieurs activités. On a d’abord la revente, celles des vêtements, objets et jouets pour enfants légués par les donateurs. « Etant donné que cela requiert de la manutention, on demande aux volontaires de déposer leurs dons le premier samedi de chaque mois« , prévient Marie. Après un tri, les effets sont proposés en boutique à des petites sommes : « Les prix vont de 20 centimes à 20 euros si ce sont des belles pièces, on va rarement au-delà« . Comptez 3 € pour un pull adulte, 2 € pour un pull enfant.

L’association recrute des bénévoles